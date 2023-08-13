نيمار يقترب من الهلال السعودي

اقترب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام للهلال السعودي.

وقالت تقارير صحافية الاتفاق تم بين الناديين خاصة مع رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي العاصمي.

وقرر نادي العاصمة الفرنسية استبعاد نيمار من تشكيلة الفريق خلال التعادل السلبي المحبط مع لوريان أمس السبت في انطلاق الموسم الجديد من المسابقة، وسط تقارير تشير إلى أنه خارج حسابات المدرب إنريكي للموسم المقبل.

وذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن الهلال قدم عرضا للاعب البرازيلي، وأن الأخير لا يمانع الانتقال للدوري السعودي.

وأضاف: كل شيء تم بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة، الهلال وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق، ونيمار سيكون سعيدا بهذه الخطوة، إذا وافق على الشروط الشخصية لن تستغرق الصفقة وقتا كبيرا.

وأكمل: الجميع ينتظرون الموافقة النهائية من اللاعب، لكن كل الأطراف واثقة من إتمام الصفقة.

ويمتد عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى يونيو 2025، وفاز خلال مسيرته ببطولتين للدوري الإسباني وخمس بطولات لنظيره الفرنسي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وكوبا ليبرتادوريس مع سانتوس، وكأس القارات على المستوى الدولي.

كان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.