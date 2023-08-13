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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

التخصصات المطلوبة لفرص العمل المتاحة في إيطاليا

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة في إيطاليا

أعلن الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توفير فرصة عمل لـ 15 ألف عامل للعمل في إيطاليا.

وكشف “إسكندر”، عن تفاصيل فرص العمل قائلًا: “صدر في الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب العمالة الأجنبية ومصر لها دور فعال وكبير ضد الهجرة غير الشرعية، وإيطاليا تريد عمال بطرق شرعية تكون مدربة ولديها مهن حرفية يحتاجها سوق العمل الإيطالي”.

وتابع عيسي : “عدد العمالة الأجنبية الوافدة المطلوبة من الخارج تبلغ 15 ألف مقسمة على ثلاث سنوات شرط أن يكون تدريبهم مسبقا قبل السفر إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بإنشاء هذه الدورات التدريبية”.

وأكد عيسي إسكندر، أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يستهدف تدريب العمال المصريين على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل الإيطالية.

 

التخصصات المطلوبة لفرص العمل المتاحة في إيطاليا

 

 الكهربائيين

 السباكين

 الصيادين

 سائقي النقل العام

 القائمين على رعاية كبار السن

 

يأتي ذلك بشرط ان يكون تم تدريبهم مسبقًا قبل سفرهم إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بعمل هذة الدورات التدريبية والتى ستكون مخصصة فى مجالات مختلفة طبقًا لاحتياج سوق العمل الايطالي.

 

 

 

 

 

 

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