مركز شباب فوه بكفر الشيخ ينظم المسابقة الفنية للرسم الفورى

نظم مركز شباب قبريط بإدارة شباب فوة بكفر الشيخ، المسابقة الفنية فى الرسم الفورى ضمن فاعليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة 20 طليع ضمن سلسلة البرامج الفنية التى تقدمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فى مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ .

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه، لافتاً إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب للإطلاع على الخطوط الفنية الأحدث، مؤكداً اعتزام المديرية تكثيف البرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة تزامناً مع مبادرة وزير الشباب «صيف شبابنا» للنشء والشباب وتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتثقيفية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

أقيمت المسابقة الفنية للطلائع بمركز قبريط، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، السيد درويش مدير إدارة شباب فوة تنفيذ فريق عمل المركز .



