انطلاق أولي جلسات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

بعنوان " النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية "



انطلقت أولي جلسات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ التي حملت عنوان " النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية "، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، تحت شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .



تحدث في الجلسة الأولي ، الدكتور علي الدين هلال ، أستاذ العلوم السياسية-وزير الشباب والرياضة الأسبق ، أن رؤية النظام السياسي المصري حاليًا في ٢٠٢٣ تعتمد علي الاستثمار في الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية ودعمهم بشكل فاعل ليكونوا قادة الاستدامة في المستقبل ، وتمكينهم بالمعارف والقدرات والخبرات اللازمة ،مشيرًا إن عملية التمكين عملية مستمرة بمراحله ودرجاته ولكن بالتعلم الذاتي والتدريب .

واضاف أن النظام السياسي هو بمثابة أهداف ومسار التطور في المجتمع ، وينقسم الي شقّين ( نظام الحكم و الأحزاب السياسية ) ، نظام الحكم هو الشكل الدستوري وشرعية النظام السياسي في مصر تعتمد علي التعددية الحزبية والتفاعل بينهم ، والنظام السياسي بهذا المعنى لا يعمل في فراغ ، ولكن في إطار بيئة داخلية وإقليمية ودولية يتعامل ويتفاعل معها.

وتابع أن مصر منذ عدة سنوات تقوم بجهد خارق في بناء البنية التحتية وتطوير جوانب كثيرة من المجتمع، والقيادة السياسية صورت هذا تحت شعار "الجمهورية الجديدة"، وهو نفس شعار الحوار الوطني "الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، حيث أن كل القوى السياسية ترسم معا معالم هذا الطريق إلى هذه الجمهورية.

وأردف أن تجربة الحوار الوطني ليس لها سابقة في تاريخنا السياسي، ولم يحدث من قبل هذا الحوار على هذا المستوى وبقدر هذا الاتساع وبهذا الحجم من دقة الإجراءات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستفادة من كل الآراء ، موضحا أن الحوار الوطني بداية مرحلة تأسيسية من تطور نظام الحكم والنظام السياسي في مصر .

حضر الجلسة ، الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، الدكتورة سهير عبدالسلام ، عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور عبدالله الباطش ،مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، اللواء إسماعيل الفار ، رئيس قطاع الشباب ، اللواء عبدالرحمن شلش ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير ، الأستاذة إيمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور علوم حميدة ،مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، الدكتور رأفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب ، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ،الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي

يُذكر أن المؤتمر يُسلط المؤتمر الضوء عبي رؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة" ، ويناقش عدد من المحاور أبرزها :" النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ، الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة ، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية ، اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركين ".



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