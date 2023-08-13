الأجهزة التنفيذية بالشرقية تتصدي للبناء على الأراضي الزراعية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة سور بالأعمدة الحديدية وسلك شائك على مساحه 300 متر بمركز أبوحماد في إتجاه قرية الحلمية.

وفي مركز بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية، تم تنفيذ إزالة لتعدي على الأرض الزراعية بمساحه ٣٠ متر طولى بعزبة عرب الرملية التابعة لقرية الشغانبة التابعة للوحدة المحلية بالعدلية، وتمت الإزالة كلياً، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق شدة خشبية لصب سقف حوائط حاملة بناحية سامي سعد، وكذلك إزالة تشوينات ومباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 80 متر، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز ابوكبير تم إزالة دور أرضي بالبلوك الأبيض علي الأرض الزراعية علي مساحة 30 متر2 بناحية الوحدة المحلية ببني عياض، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية من إزالة تاندة مخالفهةعلي مساحه ٢٠٠ متر بمنطقة الترعه بالمدينه، وإزاله سور مخالف على مساحه ٥ متر بشارع متفرع من شارع اللواء عبد العزيز علي، فضلا عن إزالة تشوين بالات قش الأرز وحظيرة مواشي علي مساحة ٦٠ متر تقريبا، كما تم إزاله سور بالخشب والجبس علي مساحه ٢٠٠ متر تقريبا بقريه الخضارية التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم خارج الحيز العمراني.