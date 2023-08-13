كيف تفرق بين الإصابة بنزلة البرد ومتحور كورونا الجديد "إي جي 5"

مع تغير الأحوال الجوية تنتشر الفيروسات التي تسبب نزلات البرد الصيفية بشكل كبير خلال تلك الفترة، ونظرًا لانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة بـ "إيريس" أو "إي جي 5" وتشابه الأعراض بينه وبين نزلة البرد فقد يكون من الصعب التمييز بينها.

ويبحث الأفراد عن كيفية التفريق بين نزلات البرد وبين متحور كورونا المنتشر خلال تلك الفترة، وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نزلات البرد تحدث بسبب الفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد وعددها 200 فيروس، وليس بسبب الطقس، لذا يمكن الإصابة بها في أي وقت من السنة.

وأوضح بدران في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” أعراض برد الصيف والمنتشر في الفترة الحالية

التعرق

الجفاف

حمى

آلام الجسم والعضلات

سيلان الأنف

العطس

سعال

بثور في الفم

المصابون بالأنفلونزا فى فضل الصيف قد يصابون ببعض الأعراض مثل :

قشعريرة

التهاب الحلق

انسداد الأنف

آلام في العضلات أو الجسم

الصداع

قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال ، وهذا أكثر شيوعًا عند الأطفال

طرق انتقال العدوى

الاتصال المباشر مثل العناق أو اللمس أو المصافحة

استنشاق قطرات صغيرة في الهواء

لمس سطح ملوث بالفيروسات مثل مقبض الباب أو سطح منضدة أو موبايل ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

الدكتور مجدي بدران

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور الكورونا الجديد EG.5

الحمى

التهاب الحلق

سيلان الأنف

السعال

آلام الجسم

آلام العضلات

التعب

ضيق التنفس

الصداع

فقدان الشم

فقدان التذوق.

ووجه الدكتور مجدي بدران، عدة نصائح من أجل الوقاية من الإصابة بنزلات البرد وفيروس كوروناوهي كالتالي:

غسل الأيدى كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ، أو التعقيم بالمطهرات الطبية

تجنب الاتصال الوثيق ، مثل اللمس والمصافحة أوالعناق

تنظيف وتطهير الأسطح والألعاب التي يتعدد لمسها بشكل متكرر.

العودة لارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة،و عند التعامل مع الآخرين.

تعزيز المناعة بتناول وجبات طازجة متوازنة في الكم والنوع.

تناول أغذية غنية بفيتامين سى مثل البرتقال الصيفى والليمون والجوافة والكيوى والفلفل الملون والبقدونس

شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة

تجنب التدخين بكافة أشكاله

تجديد الهواء في الأماكن المغلقة

ممارسة الرياضة بانتظام

النوم ليلًا ومبكرًا 8 ساعات يوميًا.