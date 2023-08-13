طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يشاركون بملتقى شباب الجمهورية الجديدة

شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج في فعاليات ملتقى "شباب الجمهورية الجديدة " وذلك بالمعسكر الطلابى الدائم الذي نظمته جامعة المنصوره بمدينة جمصة وشارك به اتحادات طلاب ٧ جامعات مصرية حكومية، وهم سوهاج، اسيوط، طنطا، الفيوم، المنوفية، الوادى الجديد، القاهرة.

واكد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة انه في ظل تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية التي تستهدف بناء الإنسان والدولة معاً، لتصبح الثقة في الشباب كبيرة، تحرص جامعة سوهاج علي مشاركة ابنائها الطلاب في مختلف اللقاءات والملتقيات الطلابية من أجل تنمية قدراتهم وتحقيق التواصل والإندماج بين شباب الجامعات المختلفة واعداد جيل جديد من شباب الجمهورية الجديدة متدرب علي التحديات والصعوبات مسلحاً بالخبرات والتجارب.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ان فعاليات الملتقي استمرت علي مدار خمسة ايام وتضمنت العديد من الأنشطة ورش العمل والندوات والمحاضرات حول تحديات الاقتصاد والسياسة والثقافة في البلاد، التي تهدف إلى تشجيع المناقشات والحوارات وتبادل الأفكار والمعرفة بين الشباب من مختلف الجامعات لتعزيز وعي الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة.