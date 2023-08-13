5.1 مليار جنيه استثمارات حكومية لجنوب سيناء

خصصت الحكومة 1و5 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والنقل منها إنشاء (١٥) تجمعا زراعيا، واستكمال حفر وتجد ہ حيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب وتحديث منفذ طابا.

واستكمال منفذ العوجة إنشاء طرق دهب واستكمال إنشاء مجمع مدارس أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري واستكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة وترميم المواقع الأثرية.

وتمول الخزانة العامة 47 % من هذه الاستثمارات بنسبة (٢.٤ مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو ۲۸٫۱ %، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة ٢٣٫١ %، ثم قطاعى المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4 % و10.4 % على الترتيب.

وتضمنت الخطة مشروعات فى تحليل مياه الشرب وهى استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط.

ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضى والاستفادة الكاملة من طاقتها واستكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول ١٦٨ كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلى 70 ألفا م3/ يوم وإنشاء عدد 4 خزانات تكديس مياه بمدن (رأس سدر- أبو زنيمة- أبو رديس-/- الطور).

كما تضمنت الخطة مشروعات فى مجال التعليم وهى إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفنى بالمحافظة واستكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية واستكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكى (الابتدائي/ الإعدادي/ الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهرى، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهرى وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنى بالمحافظة.

وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية للحفاظ على المبانى من التقادم. وإحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول.

أما عن مشروعات الخطة ف الخدمات الصحية بجنوب سيناء فتتضمن استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور بجنوب سيناء واستكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى (المبنى الهرمي)، وتطوير عدد (۲) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى وتطوير المبنى الرئيسى لإسعاف دائرى شرم الشيخ واستكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية (مرافق، شبكات، مولدات كهربائية، مصاعد، أعمال استشارية، حماية مدنية) بالمحافظة.

كذلك تنفيذ عدد من مشروعات الخدمية الأخرى مثل استكمال إنشاء قرية التراث البدوى بجنوب سيناء. واستكمال إنشاء مبان خدمية وإدارية، لتوفير مناخ ملائم للعمل واستكمال مركز التنمية الرياضية بجنوب سيناء والملاعب المفتوحة.

واستكمال مشروع معالجة انهيار هضبة أم السيد وإنشاء حديقة الطور الجديدة بمساحة ١٥٠٠٠م٢ فى إطار دعم المشروعات الخضراء بالإضافة إلى استكمال مد وتدعيم شبكات الإنارة بالمدينة بمنطقة المزينة ومدخل الميناء واستكمال تطوير وتجدہ حيز دیوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة.