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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مليون و84 ألف خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

فعاليات مبادرة 100
فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

اعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، انه تم تقديم  مليون و84 الف  و 241  خدمة ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا ، وذلك منذ إنطلاقها  الأحد 25 يونيه ، حتى الأربعاء  11 أغسطس 2023  .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية  اللواء  أسامه القاضى  محافظ المنيا، حيث أوضح  وكيل الوزارة ، أن مبادرة «100 يوم صحة» بالمنيا ، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ، في الصحة العامة لــ 88 الف و 108 مواطن ، بالإضافة ، إلى فحص 1214 طفل ، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الامراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة

كما تم تطعيم  321 الف و 697  طفل  ، ضمن اعمال  المسح الميداني للتطعيمات الروتينية ، بالإضافة،  إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية  والتثقيف الصحي.

 وذلك ضمن فعاليات المبادرة  حيث قامت الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية ،  بتقديم  623 الف  و297 خدمة خدمه طبية للمنتفعات ، بالإضافة ، إلى تقديم  35 ألف و736خدمة  طبية و علاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية  .

 و أضاف  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان مراقبة الأغذية  قدمت 13 ألف و760خدمه من المرور ، وتحرير المحاضر ، وضبط المنشآت المخالفة ، وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك ؛  وقدمت صحة البيئة  429 خدمة من المرور على محطات مياة الشرب ، و محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، واخذ  عينات مياه من حمامات السباحة.