مليون و84 ألف خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

اعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، انه تم تقديم مليون و84 الف و 241 خدمة ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا ، وذلك منذ إنطلاقها الأحد 25 يونيه ، حتى الأربعاء 11 أغسطس 2023 .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، حيث أوضح وكيل الوزارة ، أن مبادرة «100 يوم صحة» بالمنيا ، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في الصحة العامة لــ 88 الف و 108 مواطن ، بالإضافة ، إلى فحص 1214 طفل ، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الامراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة

كما تم تطعيم 321 الف و 697 طفل ، ضمن اعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية ، بالإضافة، إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

وذلك ضمن فعاليات المبادرة حيث قامت الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية ، بتقديم 623 الف و297 خدمة خدمه طبية للمنتفعات ، بالإضافة ، إلى تقديم 35 ألف و736خدمة طبية و علاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية .

و أضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان مراقبة الأغذية قدمت 13 ألف و760خدمه من المرور ، وتحرير المحاضر ، وضبط المنشآت المخالفة ، وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك ؛ وقدمت صحة البيئة 429 خدمة من المرور على محطات مياة الشرب ، و محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، واخذ عينات مياه من حمامات السباحة.