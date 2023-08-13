تعرف علي مشروع الإسكان البدوي بطور سيناء

قال مبروك الغمريني - رئيس مدينة طور سيناء، إنه تم مد فترة سحب استمارات الإسكان البدوي بالمدينة لإتاحة الفرصة للجميع، للتقديم بداية من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، بمواعيد العمل الرسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

وينشر الوفد أبرز معلومات عن مشروع الإسكان البدوي بقرية الوادي وفقا للوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

- يستهدف المشروع قاطني قرية الوادي بمدينة طور سيناء.

- يتضمن مشروع الإسكان البدوي 60 منزلًا.

- تتضمن منازل الإسكان البدوي غرفتين، وصالة، وحمام، ومقعد، ومطبخ، وحوش لتربية الحيوانات والطيور بمساحة إجمالية 240 متر.

- يتكون المنزل من طابق واحد وقابل لإقامة دور آخر.

- المشروع مقام على شكل كومبوند متكامل الخدمات التشطيبات.

- ثمن الاستمارة 50 جنيها ويسدد500 جنيه تأمين.