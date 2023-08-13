استمرار مباحاثات مصر وإيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عُقدت محادثات مشتركة في روما في الأيام الماضية بين مصر وإيطاليا ركزت على مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الأجهزة الأمنية في البلدين، إلى جانب وفد من وزارة الخارجية المصرية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ترأس الاجتماعات من الجانب المصري السفير المصري في روما بسام راضي، بينما كان المدير المركزي للهجرة حاضرا عن الجانب الإيطالي المدير المركزي للهجرة وشرطة الحدود في وزارة الداخلية الإيطالية كلاوديو جاليتسيرانو. وتناولت المحادثات تبادل الخبرات والتنسيق حول موضوع تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وجدّد الوفد المصري أنه منذ عام 2016 لم يغادر أي قارب محمّل بالمهاجرين غير الشرعيين من شواطئه الشمالية، غير أن بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، المحدثة في الساعة 8:00 صباح يوم 28 يوليو، أظهرت وصول ما لا يقل عن 7789 مواطنًا مصريًا إلى إيطاليا عن طريق البحر ، من إجمالي 87883 مهاجرًا هبطوا بشكل غير قانوني منذ بداية عام 2023، وذلك لأن المهاجرين المصريين غير النظاميين يصلون إلى إيطاليا عن طريق الإبحار من سواحل ليبيا المجاورة.