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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل تنظم جولة تفقدية لمركز التدريب المهني ببني سويف

مركز التدريب المهني
مركز التدريب المهني ببني سويف

استقبلت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف إذاعة شمال الصعيد، ونظمت جولة تفقدية لأقسام مركز التدريب المهنى بشرق النيل التابع للمديرية، وذلك للتعرف على الدورات التدريبية التى يتم توفيرها للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وإجراء لقاءات مع المتدربات على المهن الموجودة داخل المركز.

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وزير العمل حسن شحاته 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى من أجل التشغيل، ونشر المزايا وأوجه الاستفادة من البرامج المجانية المقدمة للشباب داخل مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة إعلامياً على كافة وسائل التواصل الإجتماعي.

مركز التدريب المهني ببني سويف 

التدريب المهني

وقال أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، إنه استقبل الإعلامية إيمان جلال من إذاعة شمال الصعيد ، لنشر جهود التدريب المهنى وما تقدمه المديرية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ونشرها على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعى المختلفة لتوعية وتعريف الشباب بتلك البرامج التدريبية المجانية ومزاياها التي توفرها الوزارة في مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة .

مركز التدريب المهني ببني سويف 

لقاءات مع المديريات 

وأضاف مدير المديرية، أنه كلف خيرية شعبان مدير إدارة بحوث العمالة ، وهانى سعد مسؤول العلاقات العامة والإعلام ، بمرافقة الإعلامية فى زيارة لمركز التدريب المهني بشرق النيل ، حيث بدأت الزيارة بالتعرف على أقسام وورش مركز التدريب ، وأيضاً المزايا التى يتم توفيرها للمتدربين ، كما جرى خلال الزيارة لقاءات مع المتدربات بقسم التفصيل و الخياطة ، وقسم التبريد والتكييف والاستماع إلى رؤيتهم حول التدريب واستطلاع آرائهم حول أوجه الاستفادة من البرامج المقدمة فى الالتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير يساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

مركز التدريب المهني ببني سويف 
مركز التدريب المهني ببني سويف 

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