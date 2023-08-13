مد فترة سحب استمارات الحصول على الإسكان البدوي بطور سيناء

اشار مبروك الغمريني - رئيس مدينة طور سيناء، إنه تقرر مد فترة سحب استمارات الإسكان البدوي بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإتاحة الفرصة للجميع.

مشيرًا إلى أنه سيجري بدء سحب الاستمارات اعتبارًا من الأحد الموافق 13 أغسطس وحتى الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وسيجري استقبال المواطنين في مواعيد العمل الرسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية.

أن مشروع الاسكان البدوي بقرية الوادي يتضمن 60 منزلًا، وتبلغ مساحة المنزل 240 مترًا، ويتضمن «غرفتين، صالة، حمامًا، مقعدًا، مطبخًا، حوشًا كبيرًا لتربية الحيوانات والطيور»، ويتكون المنزل من طابق واحد وقابل لإقامة دور آخر، وأقيم المشروع على شكل كمبوند متكامل الخدمات والتشطيبات، وذي شكل حضاري على أعلى مستوى.

وأكد أن المستحقين لهذه المنازل البدوية لابد أن يكونوا من أهالي قرية الوادي، ويبلغ ثمن استمارة الإسكان 50 جنيهًا، إضافة إلى دفع 500 جنيه تأمين.

مشيرًا إلى أنه سيجري البدء في تقديم الاستمارات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري ويستمر تلقي الاستمارات على مدار 12 يومًا، على أن يجري قفل باب استلام الملفات يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، ولا يجوز التعامل إلا مع صاحب الاستمارة، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.