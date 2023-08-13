أمير الشيخ رئيسا للغرفة التجارية على مستوى قنا

فاز أمير عبد السلام الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية على مستوى محافظة قنا، وذلك عقب نجاحه فى انتخابات عضوية الغرفة التجارية بقنا، والتى أقيمت فى ١٧ من شهر يونيو الماضى، وأعلنت نتائجها فى ١٨ من ذات الشهر .

حيث فاز الشيخ بالتزكية برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا، والتى جرى انعقادها اليوم بمقر الغرفة التجارية بمدينة قنا، بعد حصوله على ثقة أعضاء الغرفة التجارية بقنا، والبالغ عددهم ١٤ عضوا، وهم إجمالى أعضاء الغرفة على مستوى مراكز المحافظة المنتخبين والمعينين، وذلك بعد عدم وجود منافسين او متقدمين له لذات المنصب .

وكان أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا حمل رقم 27 لسنة 2023 بتشكيل أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا، تضمن جميع الأعضاء.

ونص قرر وزير التجارة والصناعة بتعيين العدد المقرر لمجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية ومن بينها محافظة قنا، على نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 17 يونيو 2023 لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية، وتدعى مجالس إدارات الغرف التجارية بكل المحافظات للانعقاد في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس.

و تضمنت أسماء أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا، كلآ من عبده الضبع بربري علي، و عاطف نعيم إسكندر إبراهيم، وناهد يوسف عبد الرازق عبد العال، عبد المجيد عبد العظي، ومختار عبد العال محمدين عبد العال، حماده موسى علي، حسن كحلاوي عبد العال .