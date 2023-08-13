الأحد 13 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حريق هائل في مخزن للنباتات الطبية والعطرية

حريق هائل شب فى مخزن
حريق هائل شب فى مخزن للنباتات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم على حريق هائل شب فى مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواى، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو، بمركز أبشواى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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