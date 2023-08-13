والدة شهيدة لقمة العيش بالزاوية تروي تفاصيل موت ابنها بطعنات الغدر

جريمة قتل اشبه بمشهد سينمائى حيث أقدم لصان، على أنهاء حياه سائق دليفري بـ5 طعنات أثناء دفاعه عن نفسه ومنعهما من "سرقة موتوسكيل" تلك الواقعة كانت حديث منطقة الزاوية الحمراء فبمجرد دخولك شارع "..الموقف" تجد لافتات تحمل كلمات وداع " فى الجنة يا شهيد".

والدة شهيدة لقمة العيش بالزاوية تروي تفاصيل موت أبنها بطعنات الغدر

جريمة قتل أشبه بمشهد سينمائي حيث أقدم لصان، على إنهاء حياه سائق دليفري بـ 5 طعنات أثناء دفاعه عن نفسه ومنعهما من "سرقة موتوسيكل" تلك الواقعة كانت حديث منطقة الزاوية الحمراء فبمجرد دخولك شارع "... الموقف" تجد لافتات تحمل كلمات وداع "في الجنة يا شهيد".

والدة شهيدة لقمة العيش بالزاوية تروي تفاصيل موت أبنها بطعنات الغدر

الوفد انتقلت إلى منزل الضحية وتقابلت مع والده مصطفى والتي كانت تبكي بحرقة مطالبة القصاص من المتهمين مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل ابني مات من غير سبب أناشد جهات التحقيق بأقصى عقوبة على المتهمين حتى تبرد ناري.”

والدة شهيدة لقمة العيش بالزاوية تروي تفاصيل موت أبنها بطعنات الغدر

الأم تسرد تفاصيل الجريمة: في يوم الواقعة أستلم مصطفى أوردر وذهب إلى أحد الشوارع بمحل سكنه بالزاوية الحمراء، صعد الضحية إلى أعلي العقار لتسليم الطلب وأثناء نزوله تفاجئ باثنين هبطا من" توك توك "؛ أحدهما حاول سرقة ما بقي في صندوقه، فصرخ فيهم مدافعا عن عهدته، فحاولا الهرب بـ" الموتوسيكل "فتشبث بهما، حتى أوقفهما لكن أحدهما عاجلة ب5 طعنات بسكين فسقط على الأرض غارقا في دمائه.

واضافت: في منتصف يوم السبت، تلقيت اتصالا هاتفيا يبلغني بوصول نجلي، إلى مستشفى مصاب بطعنات وفي حالة حرجة، الخبر وقع على قلبي كالسيف لم أصدق ما سمعته، أسرعت إلى المستشفى ووجدت أبني في غرفة الإنعاش نظرت آلية وبعد دقائق أخبرني الطبيب بوفاة "مصطفى" لا أقول سوي حسبي الله ونعم الوكيل القصاص من اللصين يشفي غليلي وكل ثقة بالقضاء المصري.

النيابة العامة صرحت بدفن جثمان المجني عليه وطلبت من الطب الشرعي تقريرا وافيا بشأن أسباب الوفاة، وأمرت بحبس المتهمين.