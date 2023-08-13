أسعار الدواجن صباح اليوم الأحد في الأسواق والمزرعة

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن صباح اليوم الاحد في الاسواق المصرية والمزرعة، و سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 23 جنيهًا عمر يوم، وثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 94 جنيهًا، واستقرت أسعار الفراخ البلدي لتباع بنحو 109 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الالكترونية" أسعار الفراخ صباح اليوم الاحد في المزرعةوالاسواق المصرية، والتي شهدت ثباتا سعريًا، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التجارية في مصر، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ صباح اليوم الاحد

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 63 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 94 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 23 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 8 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 19 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 21 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا.