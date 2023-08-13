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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"هنوصلك".. حملة التضامن لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة

هنوصلك حملة التضامن
هنوصلك حملة التضامن لخدمات لذوي الإعاقة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الثلاثاء الماضي، حملة "هنوصلك" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول إليهم في أماكن سكنهم وتوعيته بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، من أجل استخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة.

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أهداف حملة هنوصلك

 

وكشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن حملة "هنوصلك"، تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.

 

وتابعت القباج أن حملة "هنوصلك" تساعد ذوي الإعاقة في إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

 

وأوضحت وزيرة التضامن، إن هناك مليون ونصف بطاقة متكاملة لذوي الإعاقة تم استخراجهم على مدار المرحلتين الأولى والثانية لاستخراج البطاقات والتي تتم بالتعاون مع وزارة الصحة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

حملة هنوصلك تجوب محافظات الجمهورية 

 

وتشهد حملة "هنوصلك" تعاونا مع الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة من خلال 5 آلاف متطوع للمشاركة في الحملة، في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، قنا، سوهاج، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ)، وذلك على مدار شهر أغسطس.

 

ولفتت القباج إلى أن الوزارة تسعى إلى امتلاك قاعدة بيانات مدققة، تمكنها من الحصر والاستهداف الدقيق لتوجيه الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

 

وخصصت وزارة التضامن رقم هاتف 15044؛ لتلقي الاستفسار أو الشكاوى بشأن ملف ذوي الإعاقة، وإعفاء أصحاب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من رسم التسجيل للحصول على البطاقة، وقدره 50 جنيهًا.

 

وقال كشف خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "هنوصلك" تستفيد بكل الموارد المتاحة لدى الوزارة مثل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وذلك على المستوى الحكومي، وكل الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية.

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