وزير التعليم العالي يتفقد الجناح الرقمي لجامعة طنطا

شهد جناح جامعة طنطا اليوم إقبالًا كثيفًا من الطلاب المشاركين في المؤتمر، ورواد المؤتمر للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، وتعزيز التواصل الدائم والفعال مع الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة.

وتفقد صباح اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طنطا بمعرض ومؤتمر التعليم الدولي السابع العالي للجامعات.

وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وأهلية وجامعات تكنولوجية ومعاهد عالية.

شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال تفقده جناح الجامعة عرضًا تعريفيًا يتضمن الإنجازات التي قامت بها الجامعة في مسارات متنوعة شملت التطوير الإداري وتطبيق منظومة الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية والتطوير الإكاديمي والبحثي من خلال البرامج البينية المستحدثة والتي تستهدف إعداد خريجين مؤهلين معرفيا ومهاريا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من منظور تكاملي مع الموارد المادية والبشرية على المستويات الإقليمية والمحلية والدولية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة في صياغة خطة الجامعة الاستراتيجية لدعم مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة طنطا هذا العام شهدت لأول مرة الارتكاز على البنية الرقمية في تعريف الزائرين بالخدمات والبرامج التخصصية التي تقدمها الجامعة من خلال توفير أجهزة تصفح وأكواد إلكترونية تتيح للزوار التعرف على الخدمات بالكامل إلكترونيًا تمهيدًا لإعلان طنطا جامعة رقمية بنهاية العام الحالي.