السيطرة على حريق بمخزن للأعشاب الطبية والعطرية بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق هائل شب في مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواي ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو بمركز أبشواي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الإسعاف الى مكان الحريق وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مشاجرة بين عائلتين..

كان قد أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي فى مركز إطسا بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم السيطرة على المشاجرة وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.