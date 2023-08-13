المخرج عصام نصار يكشف رسالة فيلم "البطة الصفرا" للجمهور (خاص)

قال المخرج عصام نصار، أنه لا يواجه صعوبات في فيلمه الجديد "البطه الصفرا"، سوا تقديم عمل كوميدي جيد للجمهور.

وأكد المخرج عصام نصار، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن فيلم البطه الصفرا يقدم رسالة مهمه للجمهور وهي أن لايكون لديه أحكام مسبقه عن ما يقوم به، وأضاف أنه لايوجد فنان عرض عليه الفيلم واعتذر عن المشاركه فيه.

وعن الجديد لديه قال : "استعد خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسل يحتوي على 10 حلقات ومن المقرر ان يتم عرضه عبر شبكة قنوات DMC ، ولم يستقر على أسمه حتى الآن".

تفاصيل فيلم البطة الصفرا

ويشار إلى أن بلغت إيرادات فيلم البطه الصفرا، أمس السبت 146 ألف جنيه، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم 800 ألف جنيه خلال تلك الفترة.

وكان انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم يتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وبأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

ويذكر ان فيلم “البطة الصفرا”، بطولة كل من النجوم : 'النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول رئيسة عصابة غادة عادل يتورط دكتور جامعي منغلق على نفسه بالسرقة مع العصابة محمد عبد الرحمن، توتا لدخول في العديد من الأزمات.