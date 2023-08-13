محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم تاريخي أمام تشيلسي الليلة

ساعات قليلة ويستهل الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يقود فريقه لمواجهة قوية أمام تشيلسي في المباراة التي يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

ويترقب محمد صلاح تحقيق رقم قياسي جديد يُضاف في سجل مشواره الحافل بالإنجازات بالملاعب الأوروبية خاصة مع فريق ليفربول الذي يدافع عن صفوفه منذ إنضمامه للريدز في 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

محمد صلاح أمام إنجاز تاريخي في مواجهة تشيلسي

يدخل محمد صلاح لقاء اليوم بحثًا عن تسجيل هدف وحيد في لقاء اليوم أمام تشيلسي ليحطم رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

حيث إذا تمكن الفرعون المصري من هز شباك تشيلسي الليلة، سيصبح أول لاعب يسجل في المباراة الإفتتاحية لفريقه في 7 نسخ متتالية من الدوري الإنجليزي بعدما نجح في التسجيل في أخر 6 نسخ بأولي مباريات المسابقة.

كما يبحث محمد صلاح عن الإنفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات الافتتاحية للبطولة، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويًا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

محمد صلاح يبحث عن إستعادة اللقب الغائب

كما يدخل محمد صلاح لقاء اليوم بحثًا عن إستعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي الذي ضاع منه الموسم الماضي لصالح النرويجي إيرلينج هالاند، حيث حقق صلاح اللقب في موسم 2021-2022.

كلوب وبوتشينيو يبحثان عن البداية القوية

يدخل فريقي ليفربول وتشيلسي لقاء اليوم تحت عنوان "بداية جديدة" بعدما شهد الموسم الأخير لهما ظهور مخيب للآمال، بعدما أنهى ليفربول المسابقة في الترتيب الخامس بجدول المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما اختتم البلوز الدوري في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

لذلك يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بحثًا عن انطلاقة مميزة على حساب البلوز من أجل المنافسة على لقب البريميرليج لتعويض الموسم الماضي المخيب على مستوى النتائج والألقاب.

الجانب الآخر يسعى بوكتينيو مدرب تشيلسي لوضع بصمته الإيجابية الأولى مع البلوز أمام ليفربول، لذا ستكون مباراة صعبة على الفريقين كونهما يمتلكان نفس الآمال.