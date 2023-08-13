18 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد رحلتين داخليتين و18رحلة دولية تضم 3 رحلات من بولندا، و5 من التشيك، و5 رحلات من ألمانيا، 3 من إيطاليا ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا.

يأتي ذلك ضمن 140 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر.

بجانب الرحلات السياحية الداخلية التي تصل من المطارات المصرية بدءًا من أمس السبت، وحتى يوم الجمعة المقبل.



ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطئ مرسى علم.