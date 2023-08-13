استمرار التحسن النسبى فى درجات الحرارة بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الأحد، تحسن ملموس وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بعد أيام من موجه الحر الشديدة التى ضربت كافة أنحاء الجمهورية وصلت فيها دراجات الحرارة لأرقام غير مسبوقة .

حيث يسود طقس حار نهارا يزداد الشعور بالحرارة مع التواجد بشكل مباشر تحت إشاعة الشمس، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاط ملحوظا لحركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة دافئة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الأيام، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الاحد الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٢ درجة، والمحسوسة ٤٣ درجة، و ٢٦ درجة لصغرى.