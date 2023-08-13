مكتبة مصر العامة بـ أسيوط تنظم ورشة عمل للأشغال الفنية

نظمت مكتبة مصر العامة بـ أسيوط ورشة عمل للأشغال الفنية للأطفال، وتضمنت هذه الفعالية عددًا كبيرًا من الأطفال في نطاق محافظة أسيوط ﺗﺤﺖ أﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎمة أﺳﻴﻮط.

نظمت المكتبة أسيوط هذه الفعالية لتعزيز روح الإبداع والقدرات المبدعة لدى الأطفال، تستهدف هذه الورشة الفنية الأطفال من جميع الأعمار، وتقدم لهم فرصة للتعبيرعن أنفسهم وتطوير مهاراتهم من خلال الأشغال اليدوية والفنية.

شهدت الورشة حضورًا ملفتًا للنظر، حيث استمتع الأطفال بتجربة الإبداع وصنع أشكال فنية ملونة باستخدام مجموعة متنوعة من المواد والأدوات مثل الورق الملون، الصمغ، الألوان وغيرها، وكان هدف هذه الجلسة أن يتعلم الأطفال كيفية استخدام مهاراتهم الفنية الخاصة بهم وقدراتهم التعبيرية.

وأشاد الآباء والأمهات بتنظيم هذه الفعالية، معتبرين أنها تعزز الجانب التربوي وتساعد في تنمية الثقة بالنفس والإبداع لدى الأطفال.

و قدمت المكتبة مدربين محترفين للأطفال للإشراف وتقديم النصائح حول تقنيات العمل الفني.

تعكس هذه الورشة المكتبة المصرية العامة أسيوط، جهودها المتواصلة في تشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزز دورها كواحدة من أبرز المراكز الثقافية في المحافظة

مكتبة مصر العامة أسيوط، حيث نظمت ورشة عمل للأشغال الفنية للأطفال

مكتبة مصر العامة أسيوط، حيث نظمت ورشة عمل للأشغال الفنية للأطفال

مكتبة مصر العامة أسيوط، حيث نظمت ورشة عمل للأشغال الفنية للأطفال

مكتبة مصر العامة أسيوط، حيث نظمت ورشة عمل للأشغال الفنية للأطفال