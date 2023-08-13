تنوع الخدمات والمنتجات المالية الابتكارية تعزز ربحية «إى اف چى»

51% نموًا بالإيرادات

أكد كريم عوض الرئيس التنفيذى لمجموعة إى اف چى القابضة، أن أداء المجموعة خلال الربع الثانى من عام 2023، عكس التزامها الراسخ بمواصلة تحقيق التميّز التشغيلى فى الأسواق التى تعمل بها.

قال «عوض» إن شركة «ڤاليو» قد تمكنت من احتلال صدارة منصة التمويل غير المصرفى من خلال تحقيق إيرادات قوية وتنويع باقة المنتجات والخدمات التى تقدمها، كما تضاعفت إيرادات aiBANK بشكل ملحوظ بفضل مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة به. مشددًا على أن هذا الأداء القوى يعكس الإمكانيات الهائلة لتعظيم القيمة من نموذج أعمال المجموعة والذى يتّسم بالشمولية والتنوع.

أضاف أن هذا الأداء يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة التى ستمكنها من الاستفادة من فرص النمو الجذابة التى تنبض بها مختلف الأنشطة والقطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة. أشار إلى أن تغيير اسم المجموعة إلى مجموعة إى اف چى القابضة يعكس خطط التحول إلى مؤسسة مالية شاملة ويؤكد تنوع باقة الخدمات والمنتجات المالية الابتكارية عالية القيمة التى تقدمها المجموعة، وهو ما يسهم فى ترسيخ مكانتها الرائدة ويعزز من قدرتها على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائنا وتوسيع الانتشار الجغرافى للمجموعة لتشمل المزيد من الأسواق فى هذا العالم دائم التطور. ويظل التزام وخبرة موظفينا القوة الدافعة وراء نجاح المجموعة.... كانت المجموعة قد أعلنت عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثانى من عام 2023، بلغت الإيرادات 3.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 51%، وذلك بفضل الأداء القوى للقطاعات الثلاثة للمجموعة، بنك الاستثمار (إى اف چى هيرميس)، وaiBANK، ومنصّة التمويل غير المصرفى «إى اف چى فاينانس».