عودة مرشح مقعد «المحافظ» لاستكمال انتخابات اتحاد الأوراق المالية

3 أعضاء للمقعد

تلقت لجنة التظلمات الخاصة بانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى تظلمًا من محمد كمال خبير أسواق المال المرشح لانتخابات الاتحاد على مقعد ذي الخبرة «إدارة المحافظ والانشطة الأخرى» ضد قرار استبعاده من سباق الانتخابات، وذلك بعد تلاشى سبب الاستبعاد بوجود مجموعات مرتبطة مع المرشح حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة زالدى كابيتال.

علمت «الوفد» أنه تم الاتفاق بين «البنا» و«كمال» بأن يستكمل الأخير ماراثون الانتخابات، ليكون بذلك المرشح الوحيد عن المجموعة لخوض الانتخابات، ومن المنتظر أن تحسم لجنة التظلمات الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت قد استبعدت اللجنة كل من «كمال» والبنا» لتعارض ترشيحهما مع القواعد والشروط المحددة للانتخابات، بحيث لا يتم تقدم أكثر من مرشح للانتخابات عن شركة أو إحدى الشركات التابعة.

وكانت لجنة الإشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية قد أعلنت مؤخرًا عن القائمة النهائية للمرشحين الذين يحق لهم خوض انتخابات الاتحاد.

قامت اللجنة على مدار الأيام الماضية باستكمال أوراق الترشح، ويبلغ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتى، 3 أعضاء عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات «الشركات القابضة المالية» ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوى الخبرة، مع مراعاة أنه وفى جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.. ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.