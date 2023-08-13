سوليد كابيتال تحدد جدولًا زمنيًا لطرح المستودعات المصرية فى البورصة

8 أشهر من القيد

انتهت شركة سوليد كابيتال SOLID Capital بالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل المصرية الجدول الزمنى للطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية..

أكد محمد رضا الرئيس التنفيذى لمجموعة سوليد كابيتال نجاح سوليد كابيتال للاستشارات المالية SCFA ذراع الخدمات المالية لمجموعة سوليد كابيتال – مصر فى قيد شركة المستودعات المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «تميز» بالبورصة المصرية.

وأضاف أنه تمت موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/12/2022 وتخصيص رمز السهم للشركة EGWA.CA، حيث إنه من مهام سوليد كابيتال SOLID Capital.

وانتهت مرحلتها الأولى بنجاح قيدها بالبورصة المصرية وشملت أيضاً وضع خطة العمل لإعادة الهيكلة والتطوير وتنفيذ التوسعات التشغيلية والاستثمارية.

وتعد شركة المستودعات المصرية العامة التى تمتد أعمالها لسبعة موانئ مصرية والتابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل المصرية إحدى أكبر وأهم الشركات التى تعمل فى بقطاع النقل واللوجيستيات وخاصة فى مجالات التخزين والتخليص الجمركى ونقل البضائع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل وتعتبر شركة المستودعات المصرية العامة من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية فى مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركى. حيث تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943 وتدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانى الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ونويبع والادبية وسفاجا بالإضافة إلى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى. وتمتلك الشركة أسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.