أﺳﻴﻮط تنظم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

تم تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ بأﺳﻴﻮط الي قرية بني مرالتابعة لمركز الفتح بمحافظة اسيوط ، ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وعبدالرؤوف النمر رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ الفتح.

شارك في الفعاليات أكرم رجب صابر سكرتير الوحدة المحلية، ومحمد عبدالعظيم عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بني مر، وعمر فرغلي سليمان مسؤول الأشغالات في الوحدة، وممدوح بدري حسن من مركز المعلومات، وخالد إبراهيم مدير إدارة الإعلام والتوعية في جهاز شؤون البيئة، وباسم داود من إدارة الإعلام والتوعية في جهاز شؤون البيئة.

تضمنت فعاليات الزيارة عددًا من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والثقافية التي استهدفت الجمهور المحلي في الفتح. وقد تم تنظيم ورش عمل حول القراءة وإلقاء محاضرات تثقيفية حول فوائد القراءة والثقافة.

وفي إطار جهود توعية المجتمع بأهمية القراءة والتعليم، تم تنظيم أنشطة خاصة للأطفال، بما في ذلك العروض الترفيهية والأنشطة التربوية التي تشجع الأطفال على حب الكتب والقراءة.

كما قدمت المكتبة المتنقلة مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات، بما في ذلك الروايات، والكتب التاريخية، والكتب الدينية، والكتب التعليمية وغيرها. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقافة والتعليم في المجتمع المحلي وتشجيع القراءة.

وقد لاقت فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة استحسانًا كبيرًا من قبل الجمهور المحلي في الفتح، حيث أبدوا إعجابهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي تعتبر فرصة قيمة لتعزيز القراءة والتعليم في المنطقة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة للمركز الثقافي ومدينة الفتح لقرية بني مر لفترة زمنية محدودة، حيث ستنتقل إلى محافظات أخرى في جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز القراءة والتعليم في مختلف المجتمعات.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بني مر