ارتفاع أسعار المانجو فى الفيوم .."العويسى" وصل 50 جنيهاُ

شهدت اسعار المانجو فى الفيوم ارتفاعا كبيرا هذا العام بسبب ضعف المحصول بالمحافظة لاصابته بـ" العفن الهبابى" وقد اختفت المانجو الفيومى بدرجة كبيرة واستبدلها التجار بالمحصول الذى يزرع فى الجبال بمزارع على طريق الاسكندرية والاسماعيلية .

"الوفد" تجولت فى سوق المانجو القطاعى بمدينة الفيوم والواقع بالقرب من موقف سنهور امام مساكن المدينة الصناعية وتبين ان الكميات الموجودة بالسوق ليست كما كانت فى العام الماضى وانما قلت بدرجة ملحوظة ..وايضا ارتفاع الاسعار بنسبة وصلت الى 40% وتحدثت مع احدى البائعات المتخصصة فى نوع "العويسى" وهو الذ واجود انواع المانجو قالت الكيلو العويسى بـ 40 جنيه انما فيه نوع منه حلو قوى واشارت لى عليه الكيلو بـ 50 جنيه وعندما ابديت تعجبى الشديد قالت لى " ده يابيه ...يتحط فى النيش" وتبين ان الانواع الاخرى زادت عن العام الماضى مثل "الزبدية" والتى يتراوح سعرها بين 22 و25 جنيه للكيلو وكانت فى العام الماضى بـ 15 جنيه للكيلو ونوع "التيمور" والتى يصل سعر الكيلو الى 35 جنيه و"صديقة " وسعر الكيلو 28 جنيه و و"البلدى " ب20 جنيه للكيلو وكذلك المانجو "السكرى" اما المانجو " المعطوبة" والتى تستخدم فى العصير فوصل سعر الكيلو منها الى 15 جنيه .

فيديمين وتقاليفة

من المعروف ان اشهر القرى التى تزرع المانجو بالفيوم فيديمين ونقاليفة والسيليين فى مركز سنورس وابوكساه وطبهار وسنرو فى مركز ابشواى وبنى صالح وزاوية الكرادسة فى مركز الفيوم .

واشهر الاسواق والشوادر فى المحافظة شادر البارودية فى مدينة الفيوم وشادر قرية فيديمين وهما الرئيسييان التى يتم البيع فيهما بالجملة من خلال المزادات ام الاسواق القطاعى اشهرها الموجود بجوار موقف سنهور بمدينة الفيوم وفى موقف مدينة ابشواى بالاضافة الى باعة الفاكهة وايضا يفترش بعض التجار والمزارعين فى طريق الفيوم- سنهور امام مزارعهم ويقومون بالبيع لرواد الطريق .