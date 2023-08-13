العراق.. رفع الحظر عن تطبيق تلجرام

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحظر عن تطبيق تلجرام بعد أيام على حظره، وفق روسيا اليوم.

وذكرت في بيان صحفي: "نسترعي عناية المواطنين الأعزاء إلى أننا سترفع الحجب عن تطبيق التلكرام في العراق اعتبارا من الأحد بناء على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأضافت: "وبهذا الصدد نؤكد بأننا لا نقف ضد حرية التعبير عن الرأي وإنما نشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين".

يذكر أن الحكومة العراقية حظرت قبل أيام تطبيق التلجرام بسبب ما أسمته "تأثيره على الأمن القومي".