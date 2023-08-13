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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يكشف آخر تطورات الاستاد الجديد: سيكون أكبر من استاد القاهرة

الحسيني أبو قمر
الحسيني أبو قمر

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات ملف بناء ملعب النادي بمدينة بورسعيد.

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وقال أبو قمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " التعاقد لا يزال ساريا مع استاد هيئة قناة السويس منذ السنة الماضية ". 

وتابع: "مجلس إدارة المصري بقيادة الأستاذ كامل أبو علي يولي ملف الملعب اهتماما كبيرا، وقريبا سيشهد هذا الملف انفراجة".

وواصل: "أعمال الإنشاء باستاد المصري قد بدأت بالفعل، أعمدة الملعب قد شيدت، والشركة المسؤولة عن إنشاء الاستاد تنهي أعمالها سريعا، وخلال الأشهر المقبلة سنمتلك هيكلا خرسانيا كاملا للملعب".

استاد المصري أكبر من استاد القاهرة

وأتم: " استاد المصري سيكون أكبر من استاد القاهرة، حيث سيبنى على مساحة 35 ألف متر، وهناك مساحة 35 ألف متر أخرى، سيتم تخصيصها للمشاريع الاقتصادية الخاصة بالنادي".