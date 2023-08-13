أكد الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، أن 120 مليون جنيه فاتورة أعمال عنف الإخوان بالفيوم فقط، متابعا: الدولة خصصت مبالغ مالية لإعادة تأهيل وترميم الكنائس التي حرقها الإخوان في أحداث شغب 14 اغسطس 2013.

وأضاف محافظ الفيوم الأسبق، خلال حواره مع برنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الترميم والتأهيل للكنائس تم في فترة وجيزة وقبل الانتهاء من مبنى المحافظة وسكن المحافظ، مشيرًا إلى أنه ظل مقيمًا ثلاثة أشهر مع مدير الأمن، وبعدها انتقل لأحد الفنادق بالفيوم لمدة تسعة أشهر.

وأكد أن بعض الكنائس دمرت تمامًا، والبعض الآخر دمر جزء منه، ووصلت تكلفة ترميم الكنائس وإعادة تأهيلها 18 مليون جنيها تحملتها الدولة، مؤكدًا أنه يوجد مباني أخرى تتبع المحافظة مثل التموين تضررت، ووصلت التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل 120 مليون جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الفاتورة التي دفعت في الفيوم فقط لمواجهة عنف الإخوان.