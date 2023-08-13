إقبال كبيرة على مصايف الطور ورأس سدر بجنوب سيناء

شواطئ طور سيناء و راس سدر، أرخص مصيف بمحافظة جنوب سيناء والتي تعد من أشهر المدن السياحية المعروفة بمصايفها السياحية الفاخرة والفنادق الخمس نجوم إذ تشمل أرخص المقاصد السياحة منخفضة التكلفة.

ويمكنهم قضاء بضعة أيام في الصيف بأسعار مخفضة وعلى رأسها مدينتي الطور ورأس سدر.

واشار مبروك الغمريني - رئيس الوحدة المحلية لمدينة طور بمحافظة جنوب سيناء، أن هناك إقبالا كبيرا هذا العام على أرخص مصايف الطور حيث يتم تأجير الشاليهات المطلة على الشواطئ والتي جرى تطويرها مؤخرًا، لخدمة اليوم الواحد، إذ يتم تأجير الشاليه من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء بمبلغ 55 جنيهًا ويتكون الشاليه من غرفة وحمام يضم كنبة سرير وتربيزة وعدد 2 كرسي ومروحة.

واكد علي حمادة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ان هناك طلبًا قويًا على إيجارات الشاليهات الشاطئية المطورة حديثًا في رأس سدر ويتم تأجير الشاليهات من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً مقابل 55 جنيهًاً وهي مكونة من غرف، وتحتوي دورات مياه و سرير أريكة وطاولة