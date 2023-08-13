وصلة رقص هيفاء وهبي على «وحدة ونص» تشعل الساحل الشمالي.. (شاهد)

اشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المسرح أثناء حفلتها الجديدة بالساحل الشمالي، في مدينة العلمين الجديدة، وقدمت وصلة استعراضية وسط تفاعل كبير من الحضور.

هيفاء وهبي

وصلة رقص هيفاء وهبي على وحدة ونص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلة الفنانة هيفاء وهبي، وظهرت في الفيديو تغني على المسرح وقدمت وصلة رقص على "وحدة ونص" اشغلت المسرح، وتفاعل معها عدد كبير من الحضور الذى قام بالتصفيق لها والغناء معها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وانهالت عليها التعليقات الايجابية والتي جاءت كالأتي، " شكد احبها هيفاء وهبي كل ماتكبر جمالها يكون احلى"، " دخيل الله الجمال الكل عم يقلدك بس ما حدا بيطلع مثالك بي ولا شي"، " سيدة الحسن والجمال"، " قاهرة النسوان واشبه الرجال بجمالها الساحررر".

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود بتصميمه الفريد، وظهرت وهي متألقة على خشبة المسرح وسط حضور جماهيري كبير، كما حرصت على التقاط بعض الصور التذكارية رفقة الجمهور من على خشبة المسرح.

وقدمت وهبي باقة من ألمع أغانيها الفنية برفقة الفنان محمد نور مثل، (رجب، ما بضعفش، كنت هقولك).

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

تعيش الفنانة هيفاء وهبي حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة، وكان أخر أعمال الفنية على مستوي السينما فيلم "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

هيفاء وهبي

أحداث فيلم "رمسيس باريس"

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.