تحذير للنساء.. نوع عصائر شهير تناوله يوميًا يزيد فرص الإصابة بسرطان الكبد

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن تناول العصائر المحلاة يوميًا يزيد فرص الإصابة بسرطان الكبد، والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.

علاقة العصائر المحلاة بسرطان الكبد:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "نيويورك بوست"، أكد باحثو الدراسة أن النساء الأكبر سنًا اللائي يشربن مشروبًا واحدًا فقط من العصير المحلى بالسكر يوميًا معرضات لخطر الإصابة بسرطان الكبد.

علاقة العصائر المحلاة بسرطان الكبد

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن مشروبًا غازيًا محلى واحدًا على الأقل، أو مشروب فواكه يوميًا كن أكثر عرضة بنسبة 1.75 مرة للإصابة بسرطان الكبد و 2.5 مرة أكثر عرضة للوفاة من أمراض الكبد المزمنة مقارنة بالنساء اللائي شربن ثلاثة، أو أقل من هذه المشروبات في الشهر.

حللت الدراسة البيانات الصحية لما يقرب من 100 ألف امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عامًا، ففي حين أن ما يقرب من 65٪ من البالغين في الولايات المتحدة يشربون المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، فإن حوالي 7٪ فقط من الإناث المشاركات في الدراسة تناولن هذه المشروبات يوميًا أكثر من 13٪ شربوا المشروبات المحلاة صناعيًا كل يوم.

على مدى عقدين من الزمن، أصيبت 207 امرأة بسرطان الكبد وتوفيت 148 بسبب أمراض الكبد المزمنة، ووجد باحثو الدراسة أن النساء اللاتي شربن المشروبات المحلاة صناعيًا لم يكن لديهن مخاطر أكبر للإصابة بمشاكل في الكبد.

وعند مراجعة الدراسة، لاحظ الخبراء أن النتائج لا تظهر علاقة سببية وأن المشاركين طُلب منهم فقط تسجيل أنماط استهلاكهم عندما بدأوا الدراسة وبعدها بثلاث سنوات، ولكن من المحتمل أن تكون عاداتهم قد تطورت خلال فترة المراقبة التي استمرت 20 عامًا.

في الوقت نفسه، أثبتت دراسة أخرى أن تناول الفركتوز يسبب السمنة وأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض الكبد الدهنية، حيث أشار الباحثون إلى أن الأمريكيين يستهلكون عادة الفركتوز عن طريق سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز، والذي ثبت أن له عواقب صحية ضارة.