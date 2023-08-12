خبيرة تغذية: فريق متخصص لتحسين غذاء المرأة لمواجهة الأمراض

كشفت الدكتورة صفاء عفيفي، خبيرة التغذية، عن طرحها لمجموعة من المنتجات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المواطن والتي تتمتع بتقنية جديدة تعمل على تقليل السكر المستخدم في المنتجات الغذائية، حيث من الممكن أن تحدث طفرة في مجال صناعة الأغذية .

اقرأ أيضا.. خلال 47 يومًا.. "100 يوم صحة" تقدم 18 مليون خدمة طبية

وأكدت أنها تقوم وفريق متخصص ومن خلال شركة متخصصة لتقديم نوعيات محسنة من الأغذية التي تدعم صحة المرأة وتقلل مخاطر الأمراض التي تعيقها عن القيام بدورها المثالي في المجتمع.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي والذي حرص على تنمية محور تمكين المرأة اقتصاديا لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة التي تسعي إليها مصر بحلول عام 2023.

وقالت نسعي لطرح منتج جديد من الأغذية المحسنة قريبا تحت رعاية الدولة والحملة المطروحة لتحسين صحة المرأة وتقليل مخاطر تعرضها للأمراض وتحسن من قدرتها علي العمل .