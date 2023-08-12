فتاة سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة (سعرها يتخطى مئات آلاف الدولارات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عدد من الصور ومقاطع الفيديو، والتي وثقت هدية قدمتها فتاة سعودية لصديقتها، وأثارت هذه الهدية تداول كبير على "فيسبوك".

هدية عيد ميلاد تثير الجدل

وقدمت الفتاة السعودية سيارة فارهة كهدية لصديقتها، وتخطت سعر السيارة مئات آلاف الدولارات بمناسبة عيد ميلادها، وأثارت هذه الفتاة الجدل الواسع بسبب قيمة السيارة الفارهة.

وتسببت هذه الهدية الفارهة التي قدمتها الفتاة السعودية لصديقتها والتي تخطت سعرها مئات الآلاف من الدولارات، في الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخرت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كاتبة: “صاحبتي كانت هديتها لينا بعد الجواز أنها بعدت عننا”.

وفي سياق أخر، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لقائمة هدايا ومصروفات خاصة بشاب وخطيبته خلال فترة خطبتها بالتفصيل، يطالب فيها الشاب عروسته برد قيمة تلك المصروفات بعد أن أخبرته برغبتها في فسخ الخطوبة.

اقرأ أيضًا..

وأثار ذلك تعجب واستنكار رواد فيس بوك، من تصرف الشاب ووصفه بغير اللائق أو المقبول، حيث دون الشاب كل التفاصيل بشكل شبه يومي، حيث كتب أسعار الهدايا التي منحها لخطيبته، وكذلك الورد والمقابلات وتكلفة حفل الخطوبة وثمن الورود وتذاكر السينما.

وفي نهاية القائمة، كتب ملحوظة تتضمن أنه لم يتم احتساب ما تم صرفه في الخروجات أو الفسح أو المواصلات رغم انها كانت جميعها أوبر وان دراف، أو ما تم صرفه بالكافيهات أو الغداء الذي كان عادة بالخارج على حساب العريس نظرًا لوفاة والدة العروس وعدم وجود أحد بمنزلها.