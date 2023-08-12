زيلينسكي أفضل سلاح لروسيا.. ضابط مخابرات أمريكي يُوضح

اعتبر ضابط المخابرات الأمريكي المُتقاعد، "سكوت ريتر"، على قناة جورج غالواي في موقع "يوتيوب" أن عدم قدرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على حُكم البلاد جعله أفضل سلاح لروسيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وقال ريتر: "زيلينسكي هو أفضل سلاح تمتلكه موسكو، فعدم كفاءته ساهمت في انتصار روسيا الهائل".

ولم يستبعد وقوف العسكريين الأوكرانيين ضد نظام كييف بسبب الفشل على الجبهة.

وأضاف: "في الحقيقة، أنا قلق بشأن مستقبل زيلينسكي، لأنه، في رأيي، أسرع طريقة لحسم النزاع هي إبقاء زيلينسكي في منصبه".

أكاذيب زيلينسكي

ورجح المحلل السابق بوكالة المخابرات الأمريكية ريموند ماكغفرن، أن تنتهي أكاذيب زيلينسكي حول قدرة جيشه على مواجهة روسيا، بالإطاحة بنظامه وخلعه.

من ناحية أخرى، زعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير وفقا للخطة. فيما يؤكد سياسيون وعسكريون مؤيدون ومعارضون لنظام كييف فشله فشلا ذريعا.

وقال بودولياك: "العمليات الهجومية تسير وفقا لخطة هيئة الأركان العامة وهم يقومون بعمليات هجومية بشكل فعال".

ووصف التصريحات التي تتحدث عن بطء الهجوم بأنها طفولية.

وتابع بودولياك: "الأفضل لهم أن يشاهدوا "رامبو" أقل ويقرأوا كتبهم المدرسية أكثر، عندها سيكون هناك طفولية وتوقعات هوليودية لتطور الأحداث بشكل أقل".

واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بالوتيرة المنخفضة للهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، ومستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في البنتاغون أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا كما توقع حلفاء كييف، وأداء القوات الروسية يفوق توقعاتهم.

وأعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه استعدادا لهجومهم المضاد، لكن هذا الهجوم يجري بوتيرة أقل مما كان متوقعا، وأن مواصلته ستزداد صعوبة بحلول الخريف.