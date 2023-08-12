الشاعر فارس قطرية: "إحنا في مصيبة.. في ناس الشهرة هبلتهم "

انتقد الشاعر فارس قطرية، بعض المحتويات التي تقدم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "مش متخيلين حجم المصيبة واللي بيعمله الجيل الجديد.. دول هيكونوا أمهات، في ناس الشهرة هبلتهم".

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وأشار قطرية، خلال لقاء خاص ببرنامج "ZOOM IN" المذاع عبر فضائية "الشمس"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان عزيز، إلى أنه لديه 24 عام، معلقا: "كلنا هنموت هقول إيه لربنا.. الكويس هو اللي يقدر يوازن بين حياته، وبين أن في ناس بتقلده، ومقابلة ربنا"، مضيفا: "لما أموت عايز أكون مأذتش حد"، لافتا إلى أن الشعر ليس مجرد وظيفة بالنسبة له.

وبدورها عقبت الإعلامية إيمان عزيز، مقدمة البرنامج، قائلة: "عايزين يكونوا تريند ليه وإزاي وإمتى وفين.. ده مش نجاح"، مشيرة إلى أن النجاح ليس بالصور، ولا يجب أن نضر غيرنا لتحقيق نجاح شخصي، موجهة التحية إلى الشاعر فارس قطرية، "إنت جميل يا فارس من الداخل والخارج، وقدرت توصل لقلوبنا، وبتفكر أنك مش عايز تعمل حاجة تغضب ربنا أو تحاسب عليها".

من جابنها علقت الفنانة راندا البحيري، على فيديو حلقة الشاعر فارس قطرية المنشور عبر صفحة البرنامج، قائلة: "فارس بيقول كلام زي الفل، لكن المذيعة بتقول أن النجاح عمره ما كان على السوشيال ميديا ولا الإنترنت، وهي برنامجها نازل على السوشيال ميديا والإنترنت"، لتأتي تعليقات متابعي البرنامج في صالح المذيعة قائلة أحدهم: "المذيعة طالعة لابسة لبس محترم وبتستخدم الميديا صح ومش بتضر حد خالص، ولا طالعة زي البنات اللي بترقص ولا اللي بيعملوا لايفات هايفة".