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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الشاعر فارس قطرية: "مستاهلش أكون في التليفزيون على حساب دكتور ناجح"

الشاعر فارس قطرية
الشاعر فارس قطرية

قال الشاعر فارس قطرية، إن جزء من القصائد التي يكتبها تكون عن تجربة واقعية مر بها، والجزء من القصائد يكون من شعوره الخاص دون أن يمر بالتجربة.

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وأشار قطرية، خلال لقاء خاص ببرنامج "ZOOM IN" مع الإعلامية إيمان عزيز، المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن لديه قصيدة تحمل اسم "أمي" وكتبها حبا وتقديرا لوالدته، لافتا إلى أنه يحب قصيدة "بكرة هتحلو"، معلقا: "كتبت قصيدة بكرة هتحلو عشان أصبر نفسي".

وأضاف الشاعر فارس قطرية، أن نجاح أي علاقة يعتمد على اختيار الشخص، لافتا إلى أن تسليط الضوء على النماذج المضرة يؤذي المجتمع، معلقا: "أنا مستاهلش أكون في التليفزيون على حساب دكتور ناجح"، حيث لن نكون مجتمع ناج إلا بتسليط الضوء على النماذج الناجحة.

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