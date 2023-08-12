فريق طبى لمتابعة مبادرة 100 يوم صحة بمستشفي نجع حمادي العام

تفقد فريق الإشراف الطبى التابع لمديرية الصحة بقنا، اليوم السبت، عيادات مبادرة 100 يوم صحة بمستشفي نجع حمادي شمال محافظة قنا، وذلك للتأكد من تقديم خدماتها بصورة مناسبة.

يأتى ذلك عقب الإجتماع الأخير الذى عقده الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، مع مديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة المركزية، والتي أكد فيها ضرورة التأكد من تشغيل وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بجميع المستشفيات التابعة للمديرية بهدف تعميم الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة ووصولها لجميع المواطنين.

وأكد تاوضروس، أن الفريق الذي ضم الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي و نبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بالمديرية، قد تفقد مبادرة الإعتلال الكلوي بالمستشفي للتأكد من توافر أجهزة التحليل الخاصة بالمبادرة وتواجد الفريق الطبي بها، بالإضافة لتنفيذ مبادرة صحة الأم والجنين والإطمئنان علي السيدات الحوامل وعلي وخلوهم من الأمراض الوراثية التي قد تصيب الجنين.

وأضاف تاوضروس، أن الفريق قد إستكمل زيارته بالمستشفي لتفقد الإستقبال، الحضانات، العناية المركزة، بنك الدم والأشعة، حيث تواجد الفرق الطبية المناوب وإلتزامهم بتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة لهم.