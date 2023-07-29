هل التهاب الكبد يسبب مرض مزمن خطير في الكلى؟.. أطباء يحسمون الجدل

يحدث التهاب الكبد الفيروسي بسبب فيروسات مثل التهاب الكبد A و B و C و E التي قد تسبب فشل الكبد الحاد، والذي يمكن أن يحمل مخاطر عالية من حدوث مضاعفات إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، فهناك ارتباط وثيق بين الفشل الكبدي وأمراض الكلى.

ووفقًا لما ذكره موقع " thehealthsite"، يشارك الكبد في عملية تحويل النفايات النيتروجينية من الطعام إلى منتج أقل سمية يسمى اليوريا ، والذي تتخلص منه الكلى كمخلفات في البول.

وبحسب الأطباء، قد تسبب إصابة الكبد أمراض الكلى بعدة طرق، حيث تتراكم السموم عندما يتوقف الكبد عن العمل وتؤثر سلبيًا على وظائف الكلى.

علاوة على ذلك، قديؤدي الالتهاب الذي تسببه الفيروسات والاستجابة المناعية المرتبطة بها إلى تلف الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة، وفي بعض حالات عدوى التهاب الكبد B C ، يمكن للفيروسات أن تغزو الكلى مباشرة، مسببة أمراض الكلى، على مدى فترة من الزمن، قد يؤدي التأثير التراكمي للسموم والالتهابات والاعتداء الفيروسي المباشر إلى مرض الكلى المزمن (CKD) ، وفي الحالات الشديدة ، الفشل الكلوي.

في الوقت نفسه، أثبتت الدراسات أن ما يصل إلى 10-20٪ من مرضى التهاب الكبد المزمن B و C قد يصابون بأمراض الكلى أثناء مرضهم، ويتطور بعض هؤلاء الأفراد إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى (الداء الكلوي بمراحله الأخيرة) ، مما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى.

وتؤكد هذه الإحصائيات على الحاجة الماسة للفحص في الوقت المناسب والإدارة الاستباقية لصحة الكلى في مرضى التهاب الكبد.

على صعيد آخر، يعد الكشف عن مشاكل الكلى مبكرًا أمرًا حيويًا لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والتقدم نحو الفشل الكلوي، إذ يجب على مرضى التهاب الكبد توخي الحذر بشأن العلامات التحذيرية التالية لأمراض الكلى:

١- التغييرات في التبول

تشير التغييرات غير المبررة في أنماط التبول، مثل زيادة التكرار، أو وجود رغوة أو لون داكن في البول، أو وجود الدم، إلى خلل في وظائف الكلى

٢- التورم

تشير الوذمة أو التورم ، خاصة في الساقين والكاحلين وحول العينين، إلى ضعف وظائف الكلى، حيث تكافح الكلى للتخلص من السوائل الزائدة وفضلات الجسم.

٣- التعب والضعف

يؤدي ضعف الكلى إلى فقر الدم، مما يؤدي إلى التعب والضعف وصعوبة التركيز.

٤- ارتفاع ضغط الدم

قد يكون الارتفاع المستمر في ضغط الدم سببًا ونتيجة لمشاكل الكلى لدى مرضى التهاب الكبد.

٥- اختلالات الكهارل

قد تحدث اختلالات في مستويات البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات بسبب ضعف الكلى، مما يؤدي إلى تقلصات العضلات وآلام العظام واضطراب نظم القلب.