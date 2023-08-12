بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الذي يخوض مباراة اتلتيك بلباو مساء اليوم السبت على ستاد سان ممايس ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة اتلتيك بلباو

في حراسة المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد و اتلتيك بلباو

من المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد و أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .