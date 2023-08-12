المشدد 3 سنوات لديلر "الآيس" في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا متهم بحيازة الآيس، وسلاح ناري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بمنطقة عين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.أ عاطل قام بحيازة مخدر الآيس بوزن يصل إلى ٢٠٠٠ جرام، بقصد الاتجار، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات نارية.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى معلومات بقيام المتهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القاء القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحيازته على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



