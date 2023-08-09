الحبس المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق ميكروباص أنهى حياة طفل بقليوب

عاقبت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سائق ميكروباص، بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، تسبب في وفاة طفل أثناء قيادته سيارة ميكروباص، تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب.

جاء الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمود محمد بريري وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6484 /2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 860 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم السيد. م. م، 35 سنة، ميكانيكي سيارات وسائق ميكروباص - مقيم مركز طوخ، القليوبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما تسبب في وفاة المجني عليه الطفل أحمد إبراهيم عبد اللطيف شعبان، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن صدمه بسيارته محدثًا إصابته الثابته بالتقرير الطبي التى أودت بحياته.

وفي واقعة اخري ،فقد سباك حياته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع شقيقان بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقين وتعديهما عليه بالضرب، فقاما بطعنه بمطواة أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق..



وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى أسعد. ا 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "ا. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض" مطواة" عدة طعنات نافذة بالجسد.



وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق