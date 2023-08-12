سعد رمضان يشعل نيران المساكنة قبل الزواج: حرام لكن أنا مش نبي

أثار الفنان اللبناني سعد رمضان ضجة واسعة بتصريحاته الأخيرة عن المساكنة قبل الزواج، والتي كشف عنها خلال لقائه مع الإعلامية غرايس راضي، برنامج "بلا تصنيف".

سعد رمضان يثير الجدل بتصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

صرح سعد رمضان بأنه عاش تجربة المساكنة بالفعل بعد خروجه من برنامج المسابقات الغنائي "ستار أكاديمي" ولكنه شعر بالندم فيما بعد، لأنها تخالف الشرع والدين، مُضيفًا: "أحيانًا أكون مع المساكنة وأحيانا ضدها".

سعد رمضان

وأكد سعد رمضان أنه لا يرفض أن يتزوج امرأة لم يعش معها تجربة المساكنة، ولكنه يفضل ذلك، في حين أنه لن يقبل الزواج من امرأة عاشت المساكنة مع شخص آخر قبله، متابعًا: "مش عايز أبان راجل رجعي بس أي شخص يحب يكون هو الوحيد أو الأول في حياة المرأة اللي هيرتبط فيها، ولا أقبل أن تكون شريكة حياتي مرت بعلاقة جسدية مع رجل غيري".

وتطرق سعد رمضان خلال حواره للحديث عن حقوق المرأة مواصفات شريكة حياته، قائلًا: "أنا شرقي بطابع حديث، أدعم حقوق المرأة بشكل كبير وضد إن مراتي تشتغل بالبيت والمطبخ وميبقاش عندها حاجة، عايزها إنسانة ناجحة وعندها طموح وهواياتها، وأقبل إن يكون لديها أصدقاء رجال"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رجل مثل الملاك ولكن الخيانة درجات.

سعد رمضان

وكشف سعد رمضان عن رأيه في في حرمانية الغناء، قائلًا: "مش بعتبر اللي بعمله حرام ضمنيًا، كان من سنتين ممكن يكون جوابي مختلف لأن قناعاتي بتتغير، وقولت أدهم النابلسي أكيد حصل معاه حاجة محصلتش معايا لكن أنا مش بعتبر الغنا حرام ولا يمكن أن أعتزل الغناء لأسباب دينية".

وأشار رمضان خلال حواره إلى أنه وقع في أخطاء كثيرة تخالف الشرع والدين منها شرب الكحوليات، قائلًا: "أنا مش قديس ولا نبي فيه أخطاء كتير بحياتي ومنها الشرب، كنت بشرب في فترة من حياتي، وديني كمسلم بيحرم الكحوليات، ولكن ده شيء بيني وبين ربنا".

سعد رمضان

سعد رمضان يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في طرابلس ليبيا

على صعيد آخر، يستعد الفنان سعد رمضان لإحياء حفلًا غنائيًا في طرابلس ليبيا يوم 26 أغسطس الجاري.

من هو سعد رمضان

سعد رمضان مغني لبناني، من مواليد 1 يناير 1987 من قرية برجا التابعة لقضاء الشوف وهو ابن المغنية سوزان غطاس، شارك في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائي "ستار أكاديمي"، على الرغم من معارضة والده الذي طلب منه إنهاء دراسته أولاً، ولكنه تفاجأ عندما تم قبوله وشاهده على الشاشة، فهو حقق حينها جماهيرية ضخمة نظراً لصوته المميز، فجمعته صداقة مع كل المشتركين ووصل إلى النهائيات ليحصد حينها المركز الثالث.