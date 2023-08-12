أعراض التهاب القرنية.. الأحمرار ورؤية مشوشة

التهاب القرنية هو التهاب النسيج الشفاف على شكل قبة في مقدمة العين والذي يغطي الحدقة والقزحية، وقد يكون التهاب القرنية مصحوبًا بعدوى وقد لا يكون كذلك، يمكن أن يحدث التهاب القرنية غير المعدي نتيجة إصابة طفيفة نسبيًا ، مثل ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة جدًا أو دخول جسم غريب في العين، يمكن أن يحدث بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

إذا كنت تعاني من احمرار في العين أو أعراض أخرى لالتهاب القرنية ، فحدد موعدًا لرؤية أخصائي العيون، من خلال الاهتمام الفوري ، يمكن علاج حالات التهاب القرنية الخفيفة إلى المتوسطة بشكل فعال دون فقدان البصر، إذا تركت دون علاج ، أو إذا كانت العدوى شديدة ، يمكن أن يؤدي التهاب القرنية إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى تلف الرؤية بشكل دائم.

علامات التهاب القرنية

تشمل أعراض التهاب القرنية ما يلي:

احمرار العين

ألم في العين

الدموع الزائدة أو إفرازات أخرى من عينك

صعوبة في فتح الجفن بسبب الألم أو التهيج

رؤية مشوشة

ضعف الرؤية

الحساسية للضوء تسمى رهاب الضوء

الشعور بوجود شيء ما في عينيك