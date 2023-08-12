متحور كورونا الجديد يضرب 50 دولة بالعالم

أكد الدكتور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية، ظهور «إي - جي.5» EG.5، الذي يطلق عليه العلماء اسم “إيريس _ Eris”، في أكثر من 50 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أنه لا يسبب أعراضًا أكثر من متحور أوميكرون.

متحور كورونا الجديد:

أضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية من روما، مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انتشار طفرات جديدة من فيروس كورونا، لكنها لا تسبب متحورات.

نصح خبير الصحة العالمية، بتقوية المناعة والحرص على استشارة الطبيب لأن أعراض المتحور الجديد تشبه نزلات البرد، ولا يمكن التفريق بينهما، مشددًا على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يقاوم أكبر عدد من الفيروسات والمتحورات.

وأشار إلى أن العديد من الدول حول العالم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في قلب فصل الصيف ما استدعى مزيدًا من اليقظة، بالرغم من عدم بلوغه مستويات عالية

وألمح إلى أن المتحور "«إي-جي.5» EG.5 يأتي من فيروس كورونا وهو الأكثر رصدًا حاليًا وقد يكون وراء عودة انتشار الوباء مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأشخاص كبار السن ومرضى الحساسية ضعاف المناعة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.



https://www.youtube.com/watch?v=oTI6WKsMlI0