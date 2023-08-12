شبكة الطرق الحديثة قلت معدلات الحوادث بنسبة 50%

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، إن شبكة الطرق الحديثة قللت من معدلات الحوادث بنسب تتراوح بين 40 إلى 50%، موضحا أن الطرق قللت المدة الزمنية للرحلات والسفر بين المدن، كما أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية كان دافع للحكومة لإنشاء طرق جديدة حتى لا تتحول القاهرة جراج كبير.

شبكة الطرق الحديثة

وتابع حسن مهدي، الصيانة الدورية للبنية التحتة، هي صلب الحفاظ على شبكة الطرق، ومنها أنواع عديدة أهمها: الصيانة الشاملة، الصيانة الوقائية.

وأضاف أن المشروع القومي للطرق، خلق ظهير تنموي على مستوى الجمهورية، وهذا المشروع ربط جميع المحافظات، بجانب فتح آفاق تنموية واستثمارية وزراعية جديدة.

وأوضح أن إنشاء الطرق بمثابة شريان الحياة للمواطنين، لافتا إلى أن مشروعات الطرق وفرت العديد من فرص العمل وقللت من معدلات البطالة والتضخم.

وقال: «لو مكناش علمنا مترو الإنفاق، كان سيحدث شلل مروري في كافة طرق الداخلية بالقاهرة، كما أن هناك أكثر من 3.8 مليون مواطن يترددون على مترو الإنفاق يوميا».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.